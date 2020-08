Vidéo : une baleine et son bébé viennent à la rencontre de dizaines de surfeurs sur une plage

C'est une rencontre rarissime qui s'est déroulée au bord d'une plage de Sydney (Australie). Une baleine à bosse accompagnée de son baleineau est venue faire la curieuse devant plusieurs surfeurs.

Le site The Guardian a révélé l'information ce dimanche 2 août avec une photo impressionnante de l'animal (ci-dessous) s'approchant de la plage, tandis qu'un internaute a publié une vidéo étonnante sur les réseaux sociaux.

Mother and calf #humpback #whales surprise surfers and swimmers at #Sydney beach… Eastern Australian humpbacks migrate north from Antarctica to warmer North Queensland from April to July. @guardianecohttps://t.co/qJx2RjlpXi

— Sea Fans (@TheSeaFans) August 2, 2020