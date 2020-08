Vivez en direct le retour des astronautes de l’ISS ce soir avec SpaceX

Après avoir été les premiers astronautes de la Nasa à retourner dans l'espace à bord d'un appareil américain depuis 20 ans, ils seront aussi les premiers à en revenir ce dimanche. Dès 20h40 (heure française), l'amerrissage de Doug Hurley et Bob Behnken sera à suivre en direct.

La Nasa, qui avait une semaine chargée avec le lancement de la mission Mars 2020, devrait accueillir ses deux astronautes à bord de la fameuse capsule Crew Dragon de SpaceX.

Tous deux ont quitté la Station spatiale internationale à 23h34 dans la nuit de samedi à dimanche. La capsule de SpaceX s'est désarimée sans problème et a depuis entamé sa descente vers la planète bleue. Vous pouvez donc suivre leur retour en direct via la vidéo ci-dessus.

In case you missed it, @SpaceX's Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.





Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU

— NASA (@NASA) August 2, 2020