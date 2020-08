Coronavirus : 2 navires de croisière touchés par la pandémie

Deux navires de croisière, un dans le Pacifique, l'autre dans l'Arctique, ont rencensé des cas de coronavirus à bord.

Sur le paquebot de croisière Paul Gauguin, qui navigue non loin de la Polynésie française, une passagère a été détectée positive au coronavirus. Partis jeudi 30 juillet, les passagers ont appris la présence du virus à bord dans la nuit de samedi à dimanche.

Les clients n'ont plus eu le droit de quitter leur cabine et ils ont tous été testés dimanche 2 août. Mais conséquence, le navire est revenu à Papeete (Tahiti) avec ses 148 passagers et ses 192 membres d’équipages. Ils n'ont toujours pas le droit de quitter le navire.

Les autorités devraient bientôt communiquer les résultats des tests. En fonction, diverses options sanitaires pourraient être choisies. Une quarantaine à bord n’est pas exclue. En effet, la Polynésie française a jusqu’ici été peu touchée par l’épidémie. On y dénombre 62 cas et aucun décès.

Dans l'Arctique ce sont trente-six membres d'équipage (sur 158) d'un bateau de la compagnie norvégienne Hurtigruten, spécialiste des croisières d'expédition, qui ont été testés positifs au coronavirus. L'équipage a été placé en quarantaine à bord du navire.

Le navire comptait également près de 180 passagers, mais aucun n'a signalé de symptômes liés au coronavirus et tous ont été débarqués à leur arrivée vendredi 31 juillet à Tromsø.