Coronavirus : les commerces non-essentiels vont fermer à Melbourne

Les autorités australiennes ont annoncé la fermeture des commerces non-essentiels à partir du 5 août, à Melbourne, la deuxième ville la plus importante du pays.

Les épiceries, les pharmacies ou encore les stations-essences pourront rester ouvertes. D'autres secteurs comme le BTP, l'industrie et l'administration devront cesser leur activité pendant six semaines, a annoncé le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews, dans un communiqué. «Les commerces ont jusqu'au 7 août pour prendre leurs dispositions avec de nouveaux protocoles sanitaires plus sécurisés» a-t-il poursuivi.

Malgré des premières mesures de confinement au début du mois de juillet, Melbourne est touché par une grande vague de contaminations. 671 personnes ont été testées positives au Covid-19 le 2 août, ajoutant au total de 11.567 contaminations dans l'Etat de Victoria (où est situé Melbourne).

Un couvre-feu est déjà mis en place depuis le 2 août. Daniel Andrews a déclaré un «état de catastrophe». La capitale victorienne passe au «stade 4» des restrictions jusqu'au 13 septembre. Depuis le 2 août, le couvre-feu est mis en place de 20h à 5 heures du matin dans la ville.

From 6pm tonight, Melbourne will move to Stage 4 restrictions with stronger rules to stop the spread of coronavirus





That includes a curfew from 8pm to 5am, which also takes effect from tonight.





