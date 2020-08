«El Marro», un chef de gang très puissant arrêté au Mexique

Les autorités mexicaines ont arrêté dimanche 2 août un chef de gang surnommé «El Marro», connu pour avoir détourné pour plusieurs millions de dollars de pétrole issu des pipelines du gouvernement.

A 40 ans, «El Marro», de son vrai nom Yepez Ortiz, était à la tête d'une organisation criminelle très puissante, à l'origine de nombreux meurtres selon le Los Angeles Times.

Il a construit son empire en détournant le pétrole du gouvernement (jusqu'à 1 million de dollars de carburant par jour selon le journal américain) avant de diversifier ses activités.

Le gouvernement tiraillé entre deux stratégies face aux narcos

Lui et son gang opéraient dans l'Etat de Guanajuato, situé dans le centre du Mexique. Il y a eu plus de 3.500 meurtres dans cet Etat en 2019, notamment à cause de la guerre entre le gang de «El Marro» et un gang rival.

Pour combattre les narcotrafiquants au Mexique, le gouvernement est tiraillé entre deux stratégies : poursuivre inlassablement les chefs de gang et les arrêter quitte à destabiliser l'ordre précaire qu'ils ont mis en place, ou choisir de faire avec eux.

Andrés Manuel Lopez Obrador, le président mexicain élu en 2018, avait promis d'enrayer la criminalité en luttant contre la pauvreté.