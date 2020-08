Royaume-Uni : les publicités pour les SUV interdites pour atteindre les objectifs climatiques ?

Des chercheurs britanniques alertent sur les dangers des «sport utility vehicle», les SUV, sur le climat. Ils demandent à ce que les publicités télévisées sur ce type de véhicules soient interdites.

Plus gros et plus lourds, les SUV consomment en effet environ un quart d’énergie de plus que les voitures de taille moyenne. Ils émettent en cela plus de CO2, et sont donc considérés comme des véhicules polluants. En 2019, l’agence internationale de l’énergie a affirmé que ces voitures ont été la deuxième source d’augmentation des gaz à effet de serre dans le monde entre 2010 et 2018. Le Royaume-Uni s'est quant à lui engagé à atteindre l'objectif de zéro émission de carbone nette d'ici 2050.

Selon une nouvelle étude menée par le think tank New Weather Institute, les constructeurs automobiles dépensent toujours plus dans la publicité pour promouvoir ce type de véhicules. Ils représentent plus de 40% des ventes de voiture neuves au Royaume-Uni, selon les chercheurs, tandis que les véhicules 100% électriques n’en représentent qu’à peine 2%. Les auteurs du rapport souhaitent donc que les publicités sur les SUV soient interdites, tout comme les publicités sur le tabac le sont, car elles mettraient en péril les objectifs climatiques que le pays souhaite atteindre.

Andrew Simms, l’un des auteurs du rapport «Smoking out the Climate» et co-directeur de New Wheater Institute, a affirmé au journal The Guardian : «Nous avons arrêté les publicités pour le tabac quand nous avons compris le danger qu’il représente pour la santé. Maintenant que nous connaissons les dangers des émissions des voitures sur la santé humaine et sur le climat, il est temps d’arrêter ces publicités qui aggravent la situation.» Le rapport précise que la meilleure manière d'atteindre les objectifs que le Royaume-Uni s'est fixé, serait de convaincre les Britanniques d'abandonner les véhicules qui consomment et émettent beaucoup pour les voitures plus propres.

En France, le groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité souhaite également s’attaquer à la publicité, pour la rendre plus éco-responsable. Les députés du groupe avaient annoncé, le 10 juillet dernier, déposer une proposition de loi en ce sens. Le projet de loi prévoit notamment de limiter progressivement, en 7 ans, les publicités sur les véhicules polluants, notamment les SUV.