Blizzard : des employés rendent publics leurs salaires pour protester contre les disparités

Des employés de la société américaine d'édition de jeux vidéo Blizzard Entertainment, célèbre pour ses franchises Warcraft, Diablo ou encore Overwatch, ont décidé de s'organiser à leur façon afin de lutter contre les inégalités salariales.

Comme l'explique l'agence de presse financière Bloomberg, les salariés de l'entreprise ont ainsi entrepris de créer un tableur qu'ils ont fait circuler entre eux, vendredi 31 juillet, pour comparer les revenus d'un maximum d'employés.

Une action de groupe mise en place en réaction à un sondage interne fait en 2019 par la direction de Blizzard Entertainment et qui avait révélé que plus de la moitié d'entre eux étaient mécontents de leurs revenus.

A la lecture de ces résultats, la direction avait promis de mener une enquête interne afin de corriger le tir, avec des promesses d'augmentations à la clé, ce que les salariés ont voulu vérifier.

Employees at Blizzard, a division of Activision, began circulating a spreadsheet on Friday to anonymously share salaries and recent pay increases https://t.co/cjEs902rGL

— Bloomberg Technology (@technology) August 4, 2020