Coronavirus : le métro pourrait ne pas être un lieu majeur de contamination

Dès le début de la pandémie de coronavirus, les métros, bus ou avions ont été désignés comme des lieux particulièrement propices à la propagation du SARS-CoV-2. Pourtant, des données récentes suggèrent que les transports en commun pourraient être moins exposés au virus qu'on ne le pensait initialement.

D'une façon générale, il reste pourtant vrai que le coronavirus prospère dans les espaces clos, peu ventilés, et en présence d'une foule dense. Mais plusieurs autres paramètres sont aussi à prendre en compte.

Ainsi, en ce qui concerne les transports publics, de nouvelles recherches suggèrent que si les passagers portent tous le masque et que la distanciation physique y est respectée, le risque de propagation du virus est très faible, voire minime.

Comme l'explique le quotidien britannique Daily Mail, ce constat, bien que surprenant, a pourtant bel et bien pu être dressé à partir de plusieurs milliers de personnes contaminées dans des centaines de foyers épidémiques en France, au Royaume-Uni, en Autriche ou encore au Japon.

Concrètement, en étudiant tous ces cas, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que seulement 1 % des «super-propagations», soit lorsqu’un petit rassemblement de personnes conduit à un grand nombre d’infections, trouvaient leur origine dans les transports publics.

Why the Tube or subway could be safer than you think: Scientists say public transport may not be a major source of coronavirus after all https://t.co/4jZAXxM7y8

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 3, 2020