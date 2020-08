Echoués sur une île déserte, ils dessinent un «SOS» géant sur le sable et sont secourus

Trois hommes ayant fait naufrage sur une île déserte du Pacifique ont pu être sauvés, ce dimanche 2 août, après que des avions militaires ont repéré le «SOS» géant qu’ils avaient dessiné sur le sable.

Tombé en panne de carburant, leur bateau a dérivé jeudi dernier jusqu'à l’île inhabitée de Pikelot, en Micronésie. Il s'est échoué à près de 200 kilomètres de l’endroit d’où les marins étaient partis trois jours plus tôt, rapporte le Guardian.

Des avions militaires australiens et américains, alertés par le Centre de sauvetage et de coordination du Pacifique, ont été mobilisés pour tenter de les retrouver. En survolant la zone, une équipe de Canberra a alors aperçu le message de détresse inscrit sur la plage par les naufragés, qui étaient en bonne santé.

A huge shout out to HMAS Canberra and its embarked aviation assets for working together with partners in the Pacific to locate the three-person crew that had been missing for nearly three days in Micronesia #YourADF #PacificFamily pic.twitter.com/6MCUSWTqZM

— Alex Hawke MP (@AlexHawkeMP) August 4, 2020