Plus de 2.000 euros à gagner en devenant vegan pendant un mois

La carotte plutôt que le bâton : pour convaincre le grand public des bienfaits du régime vegan, un site internet britannique, Vegan Liftz, propose plus de 2.000 euros à des mangeurs de viande à condition de ne plus consommer de produits issus de l'exploitation animale pendant un mois.

Cette plate-forme a réalisé une étude auprès de 4.620 Britanniques afin de déterminer quelle villes au Royaume-Uni consomment le plus de viande. Les lauréates sont Newcastle, Glasgow et Birmingham, suivies de près par Liverpool et Londres.

Are You a Self-Professed Carnivore? Get Paid to Go Vegan for 1 Month https://t.co/M3s4GaoqYI — Vegan Liftz (@VeganLiftz) July 30, 2020

Les résultats ont révélé que 84% des habitants de Newcastle mangent de la viande tous les jours. Pour Vegan Liftz, ces chiffres traduisent un véritable problème de santé publique mais aussi un impact considérablement néfaste sur l'environnement et de nombreuses entorses aux règles garantissant le bien-être animal.

Ces observations font écho à celles de Greenpeace, qui appelle à une réduction planétaire de la consommation de produits carnés. Les statistiques de l'association montrent que les pays de l'Europe de l'Ouest sont particulièrement concernés, avec en moyenne 25 kg de viande et 260 kg de produits laitiers consommés chaque année. Soit plus du double de la moyenne mondiale en 2019.

Ce défi organisé par Vegan Liftz a donc pour objectif de sensibiliser les plus carnivores à ce sujet. Il s'agit de les convaincre des avantages du régime vegan, tout en leur montrant qu'il n'est pas si difficile de changer d'alimentation.

Nous n'avons pas besoin de viande - nous avons besoin de protéines



Nous n'avons pas besoin de lait - nous avons besoin de calcium



Nous n'avons pas besoin d’œufs - nous avons besoin de fer



Nous n'avons pas besoin de faire souffrir les animaux pour bien vivre — PETA France (@PETA_France) August 1, 2020

Pour pouvoir participer, il faut remplir certains critères : avoir entre 18 et 60 ans, être en bonne santé, habiter l'une des cinq villes identifiées comme les plus carnivores du Royaume-Uni et être soi-même un amateur de viande.

Les candidats recevront un programme alimentaire de 30 jours pour les guider sur le chemin du veganisme. Ils devront se soumettre à un bilan de santé avant et après l'étude afin de mesurer objectivement l'évolution occasionnée par le changement de régime et s'engagent à partager leur quotidien pendant l'expérience.

Cela implique notamment de se photographier chaque jour afin d'observer les éventuelles transformations physiques. Pour ne pas fausser les résultats, les apprentis vegans devront aussi éviter de changer d'autres habitudes, en dehors de leur alimentation.

Les candidatures peuvent être déposées jusqu'à la fin du mois d'août, moment où trois participants seront sélectionnés afin de démarrer l'étude à la mi-septembre. Au bout d'un mois, leurs efforts seront récompensés par la somme de 2.000 livres (un peu plus de 2.200 euros) et, peut-être, une toute nouvelle hygiène de vie.