Tout savoir sur QAnon, le mouvement conspirationniste américain qui s'infiltre en France

Ils sont les nouveaux venus du côté des théoriciens du complot. La communauté QAnon, née sur les réseaux sociaux aux Etats-Unis, s'infiltre désormais en Europe et en France pour diffuser leurs idées. Largement supporters de Donald Trump depuis leur création en 2017, ils sont désormais suivis par des candidats au Congrès américain.

Quelles idées défendent-ils ?

L'idéologie principale de QAnon dénonce un contrôle total de la société par des élites qui souhaitent diriger le monde. Reprenant le terme «deep state» (Etat profond en français), très apprécié des conspirationnistes, ils expliquent en effet qu'une administration indépendante de l'Etat central gouverne en réalité les politiques des Etats-Unis.

Mais QAnon va plus loin que cela, expliquant que ce deep state serait en faveur de la pédophilie. Ainsi, le groupe s'est approprié une théorie nommée «pizzagate», expliquant que des démocrates, dont Hillary Clinton, se réunissent régulièrement dans une pizzeria de Washington pour gérer un réseau pédocriminel. Si Donald Trump lui-même ne fait pas de références directes à ces idées conspirationnistes, il a récemment fait une blague dans un point presse, surnommant le département d'Etat (équivalent du ministère des Affaires étrangères) le «département du deep state».

Qui est derrière leur création ?

On ne connaît pas officiellement les créateurs de la mouvance QAnon. Selon NBC, trois personnes en sont à l'origine : un petit vidéaste opérant sur YouTube ainsi que deux modérateurs du forum anonyme et anglophone 4chan. Ensemble, ils ont commencé à partager des messages conspirationnistes cryptés sur le site internet, puis à créer des vidéos et une communauté sur Reddit. Selon les messages publiés, le leader est un certain «Q», haut placé dans l'échelle militaire américaine.

Les partisans du mouvement expliquent que Donald Trump est à la base de la création. Ils assurent que le président américain, qui n'est pas un politicien et qui est donc un intrus au sein de l'administration du pays, souhaite dévoiler au monde les secrets du deep state. En utilisant le réseau QAnon, il aurait ordonné à plusieurs militaires gradés de s'en charger. Les supporters du mouvement cherchent d'ailleurs toutes les références au chiffre 17 dans les discours du président, Q étant la 17ème lettre de l'alphabet.

Quel impact ?

Si le tout a commencé à petite échelle, les théories du complot de QAnon font désormais partie de la vie politique américaine. Selon Media Matters, un site classé à gauche analysant les médias conservateurs, pas moins de 62 candidats au Congrès américain ont partagé des théories de QAnon ou se réclament directement de leur idéologie. Ce qui n'empêchent pas pour autant ces politiciens de remporter des élections, comme Lauren Boebert, investie par le parti républicain après une primaire pour devenir représentante du Colorado.

Comme souvent, lorsqu'une méthode marche aux Etats-Unis, elle est importée ailleurs. Ainsi, NewsGuard, qui lutte contre les «fake news», a récemment dénoncé l'arrivée en Europe de QAnon. Les théories sont les mêmes, mais adaptées aux pays concernés. Emmanuel Macron, Angela Merkel et Giuseppe Conte seraient donc des «marionnettes» aux mains du deep state. Selon NewsGuard, l'arrivée de QAnon sur le continent a été facilité par le Covid-19 et la diffusion à grande échelle de théories du complot.

Quelle réaction pour stopper QAnon ?

Pour empêcher la diffusion à grande échelle de ce mouvement, Twitter a pris la décision fin juillet de supprimer environ 7.000 comptes influents de QAnon. Les tweets qui reprennent leurs théories ne seront plus recommandés par les algorithmes, et les hashtags n'apparaîtront plus dans l'onglet des tendances. En tout, environ 150.000 comptes sont susceptibles d'avoir été touchés par les mesures.