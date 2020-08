Brexit : la migration des Britanniques vers l'UE a augmenté de 30% depuis le référendum

Le Brexit fait fuir les citoyens britanniques. Après avoir analysé les données d'Eurostat et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'université d'Oxford à Berlin et le Berlin social science center sont catégoriques : les migrations vers l'Union européenne ont augmenté de 30% depuis le référendum.

Le phénomène représentait en moyenne 56.832 personnes par an en 2008-2015, contre 73.642 en 2016-2018. Les chiffres rapportés par le Guardian révèlent que la moitié de ceux qui ont quitté le Royaume-Uni pendant cette période l'ont fait dans les trois mois après le vote.

Plus instructif encore : les recherches menées par ces deux établissements berlinois montre aussi une augmentation de 500% des naturalisations dans les pays d'accueil membres de l'UE.

L'Allemagne a même connu une hausse de 2.000%, avec 31.600 Britanniques naturalisés au cours des trois années suivant le référendum sur le Brexit (2016 à 2019).

Elle n'est pourtant pas la plus concernée puisque, selon les résultats de cette étude, c'est l'Espagne qui enregistre le plus grand nombre de nouveaux résidents venus du Royaume-Uni.

La France sur le podium

La France est sur la deuxième marche du podium. Sachant que l'enregistrement des migrants européens n'est pas exigé dans l'Hexagone, les Britanniques inscrits étaient un peu plus de 500 par an entre 2008 et 2015. Un chiffre qui a décuplé, avec 5.000 inscriptions au cours des deux années suivantes.

Pour Daniel Tetlow, co-auteur de l'étude, le Brexit est «de loin le moteur le plus dominant des décisions de migration depuis 2016». Son partenaire de recherches, Daniel Auer, estime que «ces augmentations sont d'une ampleur à laquelle on peut s'attendre lorsqu'un pays est frappé par une crise économique ou politique majeure».

D'après le rapport, ces Britanniques ont pris la décision de quitter leur pays pour fuir certaines conséquences du Brexit sur leur vie. Les deux principaux points d'inquiétude identifiés lors des recherches concernent la perte de liberté de mouvement au sein de l'UE et le risque de ne plus pouvoir travailler en dehors du Royaume-Uni.