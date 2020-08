DIRECT - Beyrouth : Emmanuel Macron se rendra jeudi au Liban

Le Liban se réveille sous le choc. Les deux puissantes explosions successives qui ont secoué, mardi 4 août, Beyrouth ont fait plus de 100 morts. Un stock de nitrate d'ammonium estimé à 2.750 tonnes pourrait être à l'origine du chaos. Les hopitaux sont saturés et l'aide internationale s'organise.

16h18

L'état d'urgence a été décrété à Beyrouth pour les deux prochaines semaines.

15h56

La Tunisie a proposé mercredi de faire venir et prendre en charge médicalement une centaine de personnes blessées dans les explosions dévastatrices à Beyrouth, Tunis annonçant par ailleurs l'envoi en urgence de deux avions militaires d'aide alimentaire et médicale.

15h23

Au moins 300.000 personnes ont été déplacées à cause de l'explosion, a annoncé le gouverneur de Beyrouth.

13h12

Emmanuel Macron se rendra demain jeudi au Liban pour «rencontrer l'ensemble des acteurs politiques», notamment son homologue Michel Aoun et le Premier ministre Hassan Diab.

12h26

La France va faire décoller un troisième avion d'assistance humanitaire ce mercredi pour Beyrouth.

11h43

Les dommages, qui s'étendent à près de la moitié de la ville, sont estimés à plus de 3 milliards de dollars selon le gouverneur de Beyrouth. Il y aurait 300.000 personnes sans domicile après les explosions.

11h32

Prions pour les victimes des explosions à Beyrouth et pour leurs proches; et prions pour le Liban, afin qu'avec l'engagement de toutes ses composantes sociales, politiques et religieuses, il puisse affronter ce moment si tragique et douloureux. — Pape François (@Pontifex_fr) August 5, 2020

09h20

De l'extrême gauche à l'extrême droite, les responsables des partis politiques français disent mercredi leur totale «solidarité» avec le Liban, «pays ami».

Les images en provenance de Beyrouth nous laissent sans voix. J’adresse toute ma solidarité aux Libanais après ces terribles explosions et mes pensées émues aux victimes et à leurs proches. La France est à leurs côtés. — Stanislas Guerini (@StanGuerini) August 4, 2020

Terrible explosion sur le port de Beyrouth. Les images sont terrifiantes.





En ces temps difficiles pour le Liban déjà durement éprouvé par la crise, j’adresse mes condoléances aux familles des victimes et tout mon soutien aux Libanais face à cette tragédie. MLP #Beyrouth — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 4, 2020

Horrible explosion à #Beyrouth. La France doit se porter à la rescousse. Le #Liban est notre ami. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 4, 2020

Pensées aux victimes de l’explosion à #Beyrouth. J’adresse tout le soutien et la solidarité de la Région @hautsdefrance au peuple libanais après ce drame. — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) August 4, 2020

08h59

L'aide promise par la France au Liban sera acheminée dès ce mercredi par deux avions militaires avec à leur bord personnels de la sécurité civile, plusieurs tonnes de matériel et un poste sanitaire mobile, a indiqué l'Elysée. Ces avions décolleront de Roissy-Charles-de-Gaulle en milieu de journée pour une arrivée en fin d'après-midi, a précisé l'Elysée. Ils transporteront «un détachement de la sécurité civile (55 personnes, 15 tonnes de matériels) et un poste sanitaire mobile incluant 6 tonnes de matériel et permettant la prise en charge de 500 blessés».

08h19

La France a annoncé apporter son soutien aux Libanais.

Nous déployons au Liban un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2020

08h06

Un compte Instagram a été créé pour aider les habitants de Beyrouth à retrouver leurs proches.

07h59

Le Premier ministre, Hassan Diab, a décrété mercredi jour de deuil national et a promis que les responsables devraient "rendre des comptes".

07h51

Les explosions étaient d'une telle puissance qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'institut américain de géophysique (USGS) comme un séisme de magnitude 3,3.

07h32

Selon un nouveau bilan de la Croix Rouge libanaise, plus de 100 personnes sont mortes. «Jusqu'ici, plus de 4.000 personnes ont été blessées. Nos équipes poursuivent leurs recherches et opérations de secours dans les zones environnantes», a expliqué l'organisation dans un communiqué.

06H48

Le Premier ministre Hassan Diab a affirmé que les déflagrations étaient notamment dues à l'explosion de quelque 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium, substance qui entre dans la composition de certains engrais mais aussi d'explosifs. Le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, avait indiqué auparavant que les explosions étaient peut-être dues à des "matières explosives confisquées depuis des années".

06H47

«C'était comme une bombe atomique. J'ai tout vu (dans ma vie), mais rien de tel», a dit Makrouhie Yerganian, un professeur à la retraite, vivant depuis plus de 60 ans en face du port.