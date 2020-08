DIRECT - Explosions à Beyrouth : plus de 100 morts, «c'était comme une bombe atomique»

Le Liban se réveille sous le choc. Les deux puissantes explosions successives qui ont secoué, mardi 4 août, Beyrouth ont fait plus de 100 morts. Un stock de nitrate d'ammonium estimé à 2.750 tonnes pourrait être à l'origine du chaos. Les hopitaux sont saturés et l'aide internationale s'organise.

08h19

La France a annoncé apporter son soutien aux Libanais.

Nous déployons au Liban un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2020

08h06

Un compte Instagram a été créé pour aider les habitants de Beyrouth à retrouver leurs proches.

07h59

Le Premier ministre, Hassan Diab, a décrété mercredi jour de deuil national et a promis que les responsables devraient "rendre des comptes".

07h51

Les explosions étaient d'une telle puissance qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'institut américain de géophysique (USGS) comme un séisme de magnitude 3,3.

07h32

Selon un nouveau bilan de la Croix Rouge libanaise, plus de 100 personnes sont mortes. «Jusqu'ici, plus de 4.000 personnes ont été blessées. Nos équipes poursuivent leurs recherches et opérations de secours dans les zones environnantes», a expliqué l'organisation dans un communiqué.

06H48

Le Premier ministre Hassan Diab a affirmé que les déflagrations étaient notamment dues à l'explosion de quelque 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium, substance qui entre dans la composition de certains engrais mais aussi d'explosifs. Le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, avait indiqué auparavant que les explosions étaient peut-être dues à des "matières explosives confisquées depuis des années".

06H47

«C'était comme une bombe atomique. J'ai tout vu (dans ma vie), mais rien de tel», a dit Makrouhie Yerganian, un professeur à la retraite, vivant depuis plus de 60 ans en face du port.