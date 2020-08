Explosions au Liban : qu’est-ce que le nitrate d’ammonium ?

Un stock de nitrate d’ammonium d’environ 2.750 tonnes pourrait être à l’origine des deux explosions dans un entrepôt du port de Beyrouth (Liban), mardi 4 août. Ce corps chimique a déjà causé de nombreux accidents industriels, dont l’explosion de l’usine AZF située à Toulouse en 2001.

La capitale libanaise déplore des dizaines de morts et des milliers de blessés et le nitrate d’ammonium est pointé du doigt. Utilisé comme base pour de nombreux engrais azotés, il s’agit d’un sel blanc et inodore sous forme de granulés.

Issus de la famille des engrais appelés les ammonitrates, les nitrates d'ammonium ne sont pas des produits combustibles mais des comburants : ils permettent la combustion d'une autre substance déjà en feu.

«Vous pouvez stocker du nitrate d’ammonium si vous prenez des précautions, a précisé sur CNEWS Michel Chevalet, journaliste scientifique. C'est un produit qui se décompose en libérant de l’oxygène et rend combustible tous les produits autour».

Selon Jimmie Oxley, professeure de chimie à l’Université du Rhode Island interrogée par l’AFP, il est très difficile de le brûler» et «de le faire détoner». Une explosion n’est possible qu’avec une forte source de chaleur ou une contamination par substance incompatible.

D’après le ministère français de l’agriculture, il est donc nécessaire de stocker le nitrate d’ammonium à l’écart de liquides inflammables ou corrosifs, de solides inflammables ou de substances pouvant dégager une importante chaleur.

Dans le monde, le nitrate d’ammonium est à l’origine de nombreux accidents mais également utilisé à des fins criminelles.

L'explosion de l'usine AZF à Toulouse

En France, environ 300 tonnes stockés dans l’usine chimique AZF, située dans la banlieue sud de Toulouse, avaient explosé causant ainsi la disparition de 31 personnes, le 21 septembre 2001. De tels incidents mortels ce sont produits à Oppau en Allemagne, en 1921. Aux Etats-Unis, en 2013 à West (Texas), à la suite d’un incendie criminel.

Le nitrate d'ammonium peut aussi être utilisé dans des engins explosifs. Le 19 avril 1995, Timothy McVeigh avait fait exploser une bombe fabriquée à partir de deux tonnes de l'engrais devant un bâtiment fédéral à Oklahoma City, tuant 168 personnes.

La professeure Oxley a tout de même précisé que le nitrate d'ammonium est devenu indispensable à l'agriculture et à la construction. Selon elle, «nous n'aurions pas ce monde moderne sans explosifs, et nous ne pourrions pas nourrir la population actuelle sans les engrais au nitrate d'ammonium». Si elle a insisté sur sa nécessité, la professeure a tout de même précisé qu’il fallait «vraiment attention à ce qu'on fait avec».