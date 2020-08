Explosions à Beyrouth : ce que l'on sait

Corps gisant au sol, immeubles dévastés, carcasses de voitures : deux énormes explosions dans le port de Beyrouth ont fait mardi plusieurs dizaines de morts et des milliers de blessés. La capitale libanaise est déclarée ville «sinistrée».

Deux puissantes explosions ont secoué mardi vers 18 heures (17 heures en France) le port de Beyrouth, la capitale du Liban. Des vidéos ont rapidement été diffusées sur les réseaux sociaux montrant une première explosion suivie d'une deuxième entraînant une forte déflagration et un nuage du fumée, à la forme d'un champignon, plongeant la ville dans le chaos.

Did a rough sync of eyewitness footage from Beirut. Illustrates the time delay on how the blast wave hits relative to distance to the explosion. pic.twitter.com/onn8UV7kL2

Le souffle aurait été ressenti jusqu'à 200 kilomètres dans les environs. Les vitres de nombreux immeubles et magasins ont volé en éclats. Dans la soirée, l'institut américain de géophysique (USGS) basé en Virginie a précisé que ses capteurs avaient enregistré l'explosion comme un séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter.

«C'était comme une bombe atomique. J'ai tout vu (dans ma vie), mais rien de tel», a dit Makrouhie Yerganian, un professeur à la retraite, vivant depuis plus de 60 ans en face du port.

Ces puissantes explosions ont pour l'heure fait au moins 100 morts et plus de 4.000 blessés, a indiqué mercredi la Croix Rouge libanaise. «

Nos équipes poursuivent leurs recherches et opérations de secours dans les zones environnantes», a ajouté l'organisation. Un précédent bilan du ministère de la Santé faisait état de 78 morts.

Des Casques bleus ont été grièvement blessés à bord d'un navire amarré dans le port, selon la mission de l'ONU au Liban.

Des secouristes, épaulés par des agents de sécurité, ont cherché toute la nuit des survivants ou des morts coincés sous les décombres. Les opérations continuent, selon la Croix-Rouge.

Les hôpitaux de la capitale, déjà confrontés à la pandémie de Covid-19, sont saturés.

The scene at Beirut’s Hote Dieu Hospital is catastrophic. The wounded line corridors and some are on the floor. Scores are being turned away. People are crying. The hospital itself has sustained damage. @AJEnglish pic.twitter.com/Drv24MUc6Z

