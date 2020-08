La Tunisie impose le port du masque dans tous les espaces publics

La Tunisie a décidé de rendre obligatoire le masque dans tous les espaces publics afin de limiter la propagation de la pandémie de coronavirus.

C'est le ministre tunisien de la Santé, Mohamed Habib Kchaou, qui l'a annoncé ce mercredi 5 août. Les espaces publics fermés et en plein air sont concernés. Ceux qui ne se plieront pas à cette consigne pourraient être l'objet de sanctions, dont la nature sera décidée jeudi lors d'un conseil ministériel.

Plus de 1.500 cas de Covid-19 ont été déclarés en Tunisie selon les chiffres du gouvernement depuis début mars et 51 décès sont à déplorer. Selon le ministère de la Santé, la Tunisie a enregistré 346 cas de contaminations importés et 66 recensés localement depuis le 27 juin.

«La Tunisie ne pourra plus refermer ses frontières parce que la situation économique ne le permettra pas. Il faut que nous vivions avec le virus», a d'ores et déjà annoncé le ministre de la Santé. En effet, l'économie tunisienne dépend fortement du tourisme et l'épidémie a déjà fortement bousculé ce secteur d'activité.