Le pire tueur en série de Russie regrette de ne pas avoir été exécuté

Mikhail Popkov, «Le Loup-garou», est emprisonné à perpétuité dans un camp de travail depuis 2015. Il a reconnu avoir tué (et très souvent violé) plus de 80 femmes et un homme, devenant le pire tueur en série de Russie.

Les enquêteurs estiment même que ce nombre pourrait être encore plus grand, dépassant la centaine, voire s’approchant des 200, rapporte le Daily Mail. L’homme de 56 ans a profité d’une interview récente au site russe Vesti Irkutsk pour exprimer des regrets concernant ses crimes, commis entre 1992 et 2010 autour de la ville d’Angarsk, en Sibérie.

Il en a surtout profité pour indiquer que la peine de mort aurait été une meilleure chose pour lui.

La cause ? Non pas un acte de repentance, mais plutôt le souhait de ne pas avoir à subir la dureté du système pénal russe, qui l’a envoyé jusqu'à la fin de ses jours en camp de travaux forcés. Il est actuellement au Torbeyevsky Tsentral, en Mordovie, où il doit coudre à la chaîne des uniformes et fabriquer des masques de protection contre le coronavirus.

Des aveux au compte-goutte pour quitter les travaux forcés ?

La justice russe craint même que «le maniaque d’Angarsk» (un autre de ses surnoms) fasse exprès d’avouer des meurtres petit à petit, afin d'être emmené sur les scènes de crime de sa Sibérie natale. Une stratégie lui permettant d’échapper autant que possible à sa difficile vie derrière les barreaux du camp de travail.

Mikhail Popkov l’a même expliqué dans son interview, expliquant, après avoir reconnu deux nouveaux crimes : «cela faisait 10 mois que je travaillais à Torbeyevski Tsentral et je voulais juste des vacances, alors j’ai écrit une confession. Je savais que je serais amené à Irkoutsk (ville voisine d'Angarsk)».

Si la peine de mort n’a jamais été abolie en Russie, un moratoire datant de 1996 (au moment de son adhésion au Conseil de l’Europe), puis une décision de la Cour constitutionnelle en 2009, interdit son application dans le pays.