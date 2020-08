Le rappeur américain FBG Duck abattu à l’âge de 26 ans

FBG Duck est mort ce mardi 4 août à l’âge de 26 ans. Le rappeur américain a été abattu en pleine journée alors qu’il faisait du shopping avec deux amis dans les rues de Chicago.

Les faits se sont produits aux alentours de 16h30 sur East Oak Street, dans le quartier de Gold Coast. Selon les premiers éléments de l’enquête, deux voitures se sont arrêtées à leur niveau, une Ford Taurus noire et une Chrysler 300M argentée, puis quatre individus en sont sortis et ont ouvert le feu avant de prendre la fuite.

L’artiste, qui avait déjà été la cible d'une fusillade en juin 2018, a été transporté en urgence à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures. Selon le Daily Mail, l’interprète des tubes «Slide» et «Right Now» avait reçu une balle à l'aine, au cou et à la poitrine. Plusieurs vidéos choquantes filmées quelques minutes après la fusillade ont été relayées sur Twitter.

