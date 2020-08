Liban : comment aider les victimes des explosions ?

Dévastée par deux explosions d'une violence inouie, la capitale libanaise, Beyrouth, a besoin d'aide. Au lendemain du drame, dont le bilan fait pour l'instant état de plus de 100 morts et 4.000 blessés, l'aide française annoncée par Emmanuel Macron s'apprête à s'envoler pour le Liban. Un soutien renforcé par la mobilisation de certaines associations.

Les Français ayant à coeur d'exprimer leur solidarité de manière plus personnelle peuvent le faire à travers elles. Le Secours populaire notamment a débloqué 100.000 euros et ouvert un appel aux dons afin d'étoffer ce premier fonds d'aide d'urgence.

Très occupée sur place, à trier et secourir les victimes, la Croix-Rouge libanaise a partagé sur Twitter un lien officiel à destination des donateurs. L'organisation précise que toute autre sollicitation en son nom n'est ni autorisée ni légale.

Des campagnes de dons semblables sont également menées par la banque alimentaire du pays et l'antenne locale de Caritas. Cette dernière recrute aussi des volontaires pour intervenir sur le terrain.

ATTENTION: We are calling on the world, our friends, our fellow Lebanese in the diaspora to DONATE to help us provide disaster relief. We will update the page to provide exact details on how your money will be spent. Donate here: https://t.co/eER5BZs8jG #بيروت pic.twitter.com/7mmF0llIaf

— Impact Lebanon (@ImpactLebanon) August 4, 2020