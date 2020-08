Vidéo : son église s'écroule, un prêtre fuit en pleine messe après les explosions de Beyrouth

Alors qu'il célébrait la messe dans son église, un prêtre a été surpris par les explosions qui ont frappé Beyrouth, mardi soir.

Sur une vidéo diffusée en direct sur Internet, on voit d'abord l'image trembler et les lumières s'éteindre. Puis, un violent souffle touche l'édifice religieux et projette d'importants débris sur l'homme obligé de s'enfuir pour se protéger.

During a live streamed holy mass in Beirut , the debris fell on the priest and the parishioners. Praying for #Beirut pic.twitter.com/0q4lQ50xDK

— Steven Nabil (@thestevennabil) August 4, 2020