Daisy Coleman, sujet du documentaire «Audrie et Daisy», s’est suicidée à 23 ans

Huit ans après avoir été agressée sexuellement, Daisy Coleman, qui avait raconté son passé douloureux dans le documentaire «Audrie et Daisy», s’est suicidée à l’âge de 23 ans dans la nuit du mardi 4 août au mercredi 5 août.

Sa mère, Melinda Coleman, a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. «Ma fille Catherine Daisy Coleman s'est donné la mort cette nuit. Elle était ma meilleure amie et une fille formidable. Je pense qu'elle voulait faire croire que je peux vivre sans elle, mais je ne peux pas», a-t-elle écrit sur Facebook.

«J'aurais aimé lui enlever la douleur ! Elle ne s'est jamais remise de ce que ces garçons lui ont fait, et c'est complètement injuste. Ma petite fille est partie», peut-on également lire dans sa publication.

La police s'est rendue à son domicile après avoir été alertée par Melinda Coleman, qui était inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. Mais une fois sur les lieux, les forces de l’ordre ont découvert le corps sans vie de la jeune femme.

En 2012, alors qu’elle était âgée de 14 ans, Daisy Coleman avait dit avoir été violée lors d’une fête à Maryville, dans le Missouri (Etats-Unis), mais son agresseur présumé n’a jamais été reconnu coupable. Après avoir porté plainte, elle avait été victime de harcèlement en ligne et avait tenté de se suicider à 16 ans.

En 2016, Jon Shenk et Bonni Cohen ont réalisé un documentaire Netflix centré sur son histoire, ainsi que sur celle d’une autre adolescente, Audrie Pott, 15 ans, qui s'était suicidée dix jours après avoir été agressée sexuellement.

A la suite de son témoignage dans le documentaire, Daisy Coleman, qui souffrait de dépression, avait fondé SafeBAE, une association d'aide aux victimes de violences sexuelles au collège et au lycée.

but as many of you know, healing is not a straight path or any easy one. She fought longer and harder than we will ever know. But we want to be mindful of all the young survivors who looked up to her. Please know that above ALL ELSE, she did this work for you.

— SafeBAE (@safe_bae) August 5, 2020