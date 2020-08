DIRECT - Explosions à Beyrouth : Emmanuel Macron annonce une conférence d'aide internationale pour le Liban

Deux jours après la double explosion qui a ravagé une partie de Beyrouth, Emmanuel Macron se rend au Liban ce jeudi. L'aide internationale s'organise peu à peu. Un dernier bilan fait état d'au moins 137 personnes décédées. Parmi elles, l'architecte français Jean-Marc Bonfils.

19h13

«Il faut une enquête internationale ouverte, transparente pour éviter que d'abord des choses soit cachées, et aussi que le doute ne s'installe», a aussi déclaré le chef de l'Etat.

19h11

Emmanuel Macron a annoncé l'arrivée au Liban jeudi prochain du porte-hélicoptères amphibie Tonnerre qui amènera médicaments, soignants et matériel.

Parmi les victimes des explosions figurent au moins «une cinquantaine de Françaises et de Français», a précisé le président français, même s'il est selon lui «trop tôt pour donner des chiffres» définitifs. Le porte-hélicoptères Tonnerre, long de 200 mètres, contient 69 lits d'hôpital avec extension possible et deux blocs opératoires et peut convoyer jusqu'à 900 soldats, selon le ministère de la Défense.

19h03

«C'est le temps des responsabilités aujourd'hui pour le Liban et pour ses dirigeants», a déclaré le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse après ses entretiens avec les principaux responsables libanais de tous bord. Il a appelé à une «refondation d'un ordre politique nouveau» et à de «profonds changements».

18h48

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé jeudi une conférence d'aide internationale pour le Liban «dans les tout prochains jours».

«Dans les tout prochains jours, nous organiserons une conférence internationale de soutien et d'appui à Beyrouth et à la population libanaise», a annoncé M. Macron en conférence de presse, afin de mobiliser «des financements internationaux, des Européens, des Américains, tous les pays de la région et au delà, afin de fournir des médicaments, des soins, de la nourriture», a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron en déplacement à Beyrouth : « la France ne lâchera jamais le Liban » pic.twitter.com/Vjq7oMsAzY — CNEWS (@CNEWS) August 6, 2020

18h42

Emmanuel Macron à Beyrouth : « Je ressens une infinie tristesse, une profonde solidarité et partage la saine colère que nous avons vu s’exprimer aujourd’hui » pic.twitter.com/3346WHUg46 — CNEWS (@CNEWS) August 6, 2020

18h04

Le Maroc a annoncé jeudi l'envoi d'une aide d'urgence au Liban et le déploiement d'un hôpital de campagne à Beyrouth.

17h27

Après la «terrible tragédie» du port de Beyrouth, le Fonds monétaire international (FMI) a appelé jeudi le Liban à «sortir de l'impasse» sur les réformes réclamées par la communauté internationale et qui peinent à se concrétiser dans un pays en plein nauffrage économique.

16h47

L'armée américaine a annoncé jeudi l'envoi de trois cargaisons d'eau, de nourriture et de médicaments au Liban.

Le général Franck McKenzie, chef du commandement central de l'armée américaine (Centcom), qui couvre l'ensemble du Moyen-Orient, a appelé jeudi le président libanais Michel Aoun pour l'informer de l'envoi de cette assistance, selon son porte-parole, le commandant Bill Urban.

15h38

Emmanuel Macron a promis jeudi à Beyrouth aux Libanais en colère qui l'interpellaient qu'il reviendrait le 1er septembre vérifier que l'aide proposée par la France est bien distribuée.

Tout sera fait pour que l'aide «n'aille pas dans les mains de la corruption», a-t-il promis en s'adressant aux habitants du quartier de Gemmayze, l'un des quartiers ravagés par les explosions de mardi.

Emmanuel Macron au Liban : « il faut que des initiatives politiques fortes soient prises pour lutter contre la corruption » pic.twitter.com/MXnnaWEkLZ — CNEWS (@CNEWS) August 6, 2020

15h07

S'offrant un bain de foule dans un quartier dévasté de Beyrouth, le président français, Emmanuel Macron, a assuré jeudi qu'il allait proposer un «nouveau pacte» politique aux responsables du Liban, où la colère populaire gronde contre les autorités après le drame meurtrier du port.

14h33

Au moins 40 Français ont été blessés dans la double explosion, selon un nouveau bilan provisoire communiqué par le parquet de Paris, qui a élargi son enquête après le décès d'un ressortissant français.

13h56

L'Union européenne a annoncé jeudi avoir débloqué 33 million d'euros pour financer une première aide d'urgence en faveur du Liban et mobilisé des moyens matériels, dont un navire hôpital italien, pour aider les secours à Beyrouth, dévastée mardi par deux explosions.

13h22

Un colonel de la sécurité civile française, engagé dans les recherches de disparus au port de Beyrouth, a estimé jeudi qu'il y avait de «bons espoirs» de retrouver «des personnes vivantes», après les explosions meurtrières qui ont secoué le secteur.

«On recherche sept ou huit personnels disparus, qui seraient coincés dans une salle de commande enterrée par l'explosion», a indiqué le colonel Vincent Teissier, interrogé par le président Emmanuel Macron lors de sa visite au port de Beyrouth. «On pense qu'il y a de bons espoirs de retrouver (...) des personnes vivantes», a-t-il dit.

12h18

Une diplomate allemande a été tuée dans l'explosion survenue mardi.

11h56

Emmanuel Macron : « Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer » pic.twitter.com/kz5sZNMp4H — CNEWS (@CNEWS) August 6, 2020

11h39

Emmanuel Macron : « Un témoignage de soutien, d'amitié, de solidarité fraternelle au peuple libanais » pic.twitter.com/LzWsw1s6sn — CNEWS (@CNEWS) August 6, 2020

11h13

Emmanuel Macron est arrivé au Liban. Il s'agit de la première visite d'un chef d'Etat étranger.

Le Liban n’est pas seul. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 6, 2020

08h46

Le bilan de la catastrophe s'alourdit. On compte désormais plus de 137 morts et 5.000 blessés.

08h38

Emmanuel Macron a décollé jeudi peu avant 08H00 pour le Liban. Le chef de l'Etat doit atterrir autour de 11H00 françaises (12H00 locales) à Beyrouth où il sera accueilli par le président libanais Michel Aoun.

06h12

Installé au Liban où il avait pris part notamment à des projets de restauration de bâtiments détruits par la guerre, l’architecte Jean-Marc Bonfils, , compte parmi les victimes françaises des explosions meurtrières qui ont ravagé mardi Beyrouth, a annoncé la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

"L’architecte français Jean-Marc Bonfils est décédé dans la terrible catastrophe de Beyrouth. Je rends hommage à son œuvre majeure, telle la restauration d'immeubles patrimoniaux détruits par la guerre du Liban. La France et le Liban sont unis dans le chagrin de sa mort", a annoncé la ministre, dans un message publié dans la nuit de mercredi à jeudi sur son compte Twitter.