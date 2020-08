Etats-Unis : la police s'excuse après avoir mis à terre 4 jeunes filles noires sans raison

Une nouvelle polémique policière aux Etats-Unis. Le département des forces de l'ordre d'Aurora, dans le Colorado, s'est excusé après la publication d'une vidéo montrant une famille noire américaine à plat ventre sur le sol, avec certains enfants menottés.

La scène a eu lieu le 3 août alors qu'une femme et quatre mineures âgées de 6 à 17 ans se rendaient à un salon de manucure. Lorsqu'elles étaient dans le parking, la police s'est approchée, pensant que leur voiture était un véhicule volé. Brittney Gilliam, la mère de famille, et deux des enfants ont été menottés, avant que les agents se rendent compte de leur erreur. La plaque d'immatriculation était la même qu'une moto volée.

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre les enfants, même celle âgée de 6 ans, à plat ventre sur le sol pendant l'arrestation. Visiblement choquée, l'une d'elles est en pleurs. Des témoins de la scène expliquent que les policiers avaient sorti leur arme à feu quelques minutes auparavant.

Aurora PD handcuff and held family at gunpoint. pic.twitter.com/GkTWKFZqkI — Joshua Rodriguez (@Joshuajered) August 3, 2020

La cheffe de la police locale, Vanessa Wilson, s'est excusée dans une interview sur KUNC, une radio diffusant dans le Colorado. «Le fait que ces enfants aient été traumatisés de cette manière me rend malade», a-t-elle déclaré. «Il n'y a aucune excuse pour expliquer pourquoi cela n'a pas été géré différemment», a-t-elle poursuivi sur une chaîne de télévision régionale. Elle a promis que la ville financerait une prise en charge psychologique pour les enfants.

Le tout intervient dans un contexte très particulier. Dans le sillage de la mort de George Floyd, un autre homme noir décédé pendant une intervention de la police à Aurora est également devenu un symbole du mouvement Black Lives Matter. En août 2019, Elijah McClain, 23 ans, marchait dans la rue en portant un masque de ski et en dansant, ce qui a poussé une personne a appeler la police pour dénoncer un comportement suspect. Alors qu'il ne s'était pas arrêté sur ordre de la police, assurant qu'il n'avait rien fait, les agents l'ont plaqué au sol et ont pratiqué une clé d'étranglement. Plus tard, un ambulancier lui a injecté de la kétamine pour terminer de le maîtriser. Le tout a causé un arrêt cardiaque et sa mort le lendemain.