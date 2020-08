Une piscine suisse interdite aux Français après des incidents avec des «bandes de jeunes»

Une décision controversée. Le maire de Porrentruy en Suisse a décidé d'interdire l'accès de la piscine découverte municipale aux non-résidents suisses, suite à la multplication d'incidents impliquant des «bandes de jeunes» originaires du nord de la Franche-Comté.

«Ceux qui assurent la sécurité au bord des bassins se font remettre en place, non pas par un individu, mais par des bandes !», explique à Radio Fréquence Jura Gabriel Voirol, maire de la ville. Puis d'ajouter : «Je préfère me faire taper sur les doigts que devoir appeler une famille pour annoncer une mauvaise nouvelle parce qu'aucune décision n'a été prise». Il indique que récemment 3 policiers et 4 agents de sécurité ont été contraints d'intervenir pour calmer les esprits.

La mesure est entrée en vigueur le 30 juillet. Jugée discriminatoire, elle ne fait pas toujours l'unanimité et certains estiment que la municipalité tente de se cacher derrière le contexte sanitaire pour justifier son choix. «Soit on a des problèmes de covid et on prend des mesures adéquats pour limiter le nombre d'entrée, soit on a des problèmes d'incivilités et on prend des mesures policières», explique un conseiller municipal.

L'Etat suisse doit étudier la légalité de ces restrictions d'accès. Sa décision est attendue dans les prochains jours.