Chine : un village placé en quarantaine après un cas mortel de peste bubonique

Les autorités chinoises ont placé un village en quarantaine après la mort d'un de ses habitants de la peste bubonique.

Les faits se sont produits dans le village de Suji Xincun, en Mongolie intérieure. Ce cas de peste bubonique a été signalé dimanche 2 août aux autorités de la ville de Baotou, qui ont confirmé, jeudi 6 août, que le patient souffrait de peste bubonique.

La victime est décédée d'une défaillance du système circulatoire, a annoncé la Commission municipale de la santé de Baotou dans un communiqué. Pour l'heure, les autorités ne sont pas dans la capacité d'identifier le mode de transmission de ce cas.

Mais dans une volonté de limiter la propagation de la peste bubonique, les autorités sanitaires ont décidé de mettre sous surveillance l'intégralité du village grâce à une quarantaine.

La peste bubonique, la forme la plus courante de la peste, causée par la piqûre d'une puce infectée et provoquant une inflammation des ganglions lymphatiques, a engendré l'une des épidémies les plus mortelles de l'histoire humaine. Au Moyen Age, cette maladie a entraîné la mort de 25 à 30 millions d'Européens en l'espace de cinq ans, entre 1347 et 1352, soit entre 30 et 50 % de la population du Vieux Continent à l'époque, ce qui a valu à cette épidémie le nom de «peste noire».

Depuis, la maladie n'a jamais totalement disparu, car il n'existe pas de vaccin, bien que des antibiotiques permettent désormais de traiter la majorité des cas et d'éviter la mort si elle est détectée à temps.