Coronavirus : le maire de Los Angeles coupe l'eau et l'électricité aux fêtards

Dans sa volonté d'enrayer l'épidémie de coronavirus, le maire démocrate de Los Angeles Eric Garcetti a annoncé le 5 août dernier que la ville couperait l’eau et l’électricité aux maisons ou aux entreprises qui organisent régulièrement de grands rassemblements ou fêtes privées.

Et cette mesure est effectivement entrée en vigueur ce vendredi 7 août.

Selon le maire, cette mesure vise avant tout les personnes «déterminées à enfreindre les règles» et qui déjà sont connues pour s'être «engagées à plusieurs reprises dans un tel comportement». Et non pas les délinquants primaires.

«Si le département de police de Los Angeles vérifie qu'un grand rassemblement a lieu dans une propriété, et que nous voyons ces propriétés récidiver maintes et maintes fois, ils fourniront un avis et lanceront le processus pour demander que le département de l'eau et de l'électricité coupe le service dans les 48 heures», a déclaré Garcetti. «En coupant l'alimentation, nous espérons ainsi fermer les lieux», a-t-il ajouté.

Selon le magazine économique américain Forbes, il s’agit des mesures «les plus agressives» prises aux États-Unis pour mettre fin aux fêtes géantes qui «violent les mesures sanitaires prises pour enrayer la propagation du coronavirus».

Depuis plusieurs semaines, les soirées dans les résidences privées se sont multipliées suite à la fermeture des bars et des boîtes de nuit de la ville. Et les cas de coronavirus parmi les 18-29 ans ont en effet quadruplé entre juin et fin juillet à Los Angeles.