Accident d'avion en Inde : au moins 14 morts et 15 blessés graves

Un avion d'Air India Express, en provenance de Dubai, a atterri en catastrophe ce vendredi 7 août à l'aéroport de Kozhikode dans le Kerala, au sud de l'Inde. Il s'est brisé en deux dans l'accident, rapporte l'autorité indienne d'aviation.

«Je peux confirmer au moins 14 morts. 15 autres passagers ont des blessures très graves», a indiqué à l'AFP un haut gradé de la police locale, Abdul Karim. Un autre responsable policier évoque «au moins 89 personnes hospitalisées» à Kozhikode. Un député de l'Etat de Kerala a indiqué que le pilote, avait péri dans l'accident.

Selon la BBC, l'avion avait été acheminé par le Gouvernement pour rapatrier des citoyens indiens. Il transportait au moins 185 personnes.

Le ministre des Affaires Etrangères de l'Inde, Subrahmanyam Jaishankar, a adressé ses «prières aux victimes et aux familles endeuillées».

Deeply distressed to hear about the Air India Express tragedy at Kozhikode. Prayers are with the bereaved families and those injured. We are ascertaining further details.

