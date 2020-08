Beyrouth : un père de famille retrouvé vivant dans la mer, 30 heures après la double explosion

Amine Al Zahid, un père de famille libanais, se trouvait à proximité du port où se sont produites les explosions le 4 août dernier. Après 30 longues heures d'angoisse pour ses proches, il a été retrouvé sain et sauf.

«Dix minutes avant les déflagrations, il m'avait envoyé des images des feux qui ont précédé les explosions», a raconté son frère Mohammed Al Zahid, au journal londonien The National. Mais dans les heures qui ont suivi, Amine Al Zahid n'a plus donné signe de vie. Sa famille s'est inquiétée et a tenté de le retrouver parmi les blessés dans les hôpitaux. Sans succès. Ils ont alors posté un avis de recherche sur les réseaux sociaux.

C'est finalement 30 heures plus tard, aux alentours de 4 heures du matin le jeudi 6 août, qu'il a été repêché par des marins et confié à des plongeurs de la marine libanaise. La Croix rouge et la protection civile ont annoncé la bonne nouvelle à la famille qui ignore encore dans quel hôpital il a été transféré.

Directeur d'une entreprise implantée sur le port de Beyrouth, Amine Al Zahid aurait été projeté dans l'eau par la force des explosions. Il a été blessé lors du choc, précise le média anglais, sans donner davantage de précisions.

«Nous voulons simplement le voir. L'Armée nous a dit qu'il avait été sauvé et qu'il était en vie, mais nous ne savons pas où il est», témoigne son frère.