Donald Trump annonce qu'il participera à une visioconférence de donateurs pour le Liban

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il participerait dimanche à une visioconférence internationale de donateurs en soutien au Liban, dont la capitale Beyrouth a été dévastée par une explosion meurtrière.

«Nous ferons une visioconférence dimanche avec le président Macron, les dirigeants du Liban et des dirigeants d'autres endroits dans le monde», a tweeté le président américain. «Tout le monde veut aider!» a-t-il ajouté, mentionnant avoir parlé dans la matinée avec le président français Emmanuel Macron, à l'initiative de la réunion.

...We will be having a conference call on Sunday with President Macron, leaders of Lebanon, and leaders from various other parts of the world. Everyone wants to help!

