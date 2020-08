Double explosion à Beyrouth : le bateau contenant les 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium a été retrouvé

Le Rhosus, le cargo qui transportait les 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé dans le port de Beyrouth, a été retrouvé. Des enquêteurs du New York Times ont retracé ce qui lui est arrivé.

Le 21 novembre 2013, le bateau est arrivé en mauvais état dans le port de Beyrouth. Après avoir remarqué plusieurs défaillances, les autorités libanaises ne l'ont pas autorisé à repartir vers sa destination prévue, au Mozambique. L'équipe de marins s'est retrouvée alors contrainte de rester à bord.

Ce n'est qu'un an plus tard, en 2014, que l'équipage est finalement autorisé à sortir du cargo. Le Rhosus est laissé à l'abandon et les autorités libanaises transportent ses marchandises explosives vers un entrepôt à proximité du port. Les 2.750 tonnes de nitrates d'ammonium y seraient restées pendant 7 ans jusqu'à la tragique catastrophe du 4 août qui a dévasté Beyrouth.

Le bateau a coule en 2018

L'ancien capitaine du navire, Boris Prokoshev, a raconté au New York Times que d'anciens membres de l'équipage lui avaient raconté que le bateau avait coulé en 2015 ou 2016. Les enquêteurs du média américain ont utilisé des images satellite et des outils de traçage naval pour finalement découvrir que le bateau n'avait jamais disparu.

En 2015, le bateau a été déplacé de 300 mètres sur le port de Beyrouth, dans un emplacement où il est resté durant trois ans. Les images satellites indiquent qu'il était alors vide. On peut le voir en arrière-plan sur ce tweet archivé.

En raison de plusieurs fuites, le bateau s'est mis à se dégrader peu à peu et a finalement coulé au mois de février 2018. En l'espace de quelques jours, il était totalement englouti par les eaux.

Depuis lors, les autorités n'ont jamais fait retirer son épave des bords du port. Le Rhosus est tombé dans l'oubli, jusqu'au terrible accident survenu cette semaine.