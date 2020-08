Explosions à Beyrouth : 60.000 Libanais veulent être placés sous mandat de la France

Plusieurs jours après la catastrophe du port de Beyrouth, qui a fait 154 morts et 5.000 blessés, une pétition qui demande le placement du Liban sous mandat de la France réunit déjà 60.000 signatures.

Les citoyens qui participent à cette demande estiment que leurs gouvernants sont corrompus et incompétents.

Et c’est alors qu’Emmanuel Macron s’est rendu au Liban pour constater l’ampleur des dégâts et trouver des solutions avec ces mêmes gouvernants contre qui les Libanais protestent.

Si la pétition est bien réelle, les conditions selon lesquelles la France gérerait le Liban sont elles très floues. Le but de la démarche est simplement de dénoncer un raz-le-bol qui prend de plus en plus d’ampleur à Beyrouth et dans tout le pays du Moyen-Orient.

Le mandat, un procédé pas si nouveau

«Les responsables libanais ont clairement montré une incapacité totale à sécuriser et à gérer le pays […] Avec un système défaillant, marqué par la corruption, le terrorisme et les milices, le pays vient de pousser son dernier souffle», peut-on lire sur la plateforme Avaaz, où la pétition a été lancée.

Comme le souligne le journal Le Figaro, cette demande de 60.000 Libanais rappelle une situation intervenue il y a un siècle maintenant. A ce moment-là, l’ancienne Société des Nations émettait des mandats pour reconstruire certains territoires balayés par les guerres, comme ce fut le cas avec l’empire Ottoman. La gestion de ces mêmes territoires était confiée à des puissances «victorieuses» de la Grande guerre. Mais il y a peu de chance qu’une telle situation se reproduise de nos jours.

Quoi qu’il en soit, cette pétition creuse un peu plus le fossé entre le pouvoir libanais et une grande part de la population.