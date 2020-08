Un enfant manque de s’étouffer avec un morceau de masque chirurgical caché dans son nugget

Une petite fille de 6 ans a failli s’étouffer avec un morceau de masque chirurgical dissimulé dans un des nuggets de son menu Happy Meal.

Les faits se sont produits au McDonald’s d’Aldershot, une ville située au sud-ouest du Royaume-Uni, ce mardi 4 août.

C'est la maman de la petite Maddie qui lui a retiré in extremis le bout de nugget qu’elle avait déjà à la bouche, raconte la BBC.

I’ve always wondered what they are made of... McDonald's: 'Face mask' found inside Aldershot store's chicken nugget - BBC News https://t.co/u5AFRzplq6

En l'examinant, elle s'est aperçue qu’un morceau de masque chirurgical était coincé dans le bout de poulet. «C’était un masque, il était cuit dedans», a déclaré la mère au Daily Mail, tout en précisant également que d’autres résidus étaient présents dans les autres nuggets.

Girl, 6, chokes on blue face mask 'cooked inside McDonalds chicken nuggets'



Laura Arber, 32, claims she found parts of a blue face mask in at least two of the 20 nuggets she had bought for her children from the fast food branch in Aldershot pic.twitter.com/hrw7SzaxzM

