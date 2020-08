Nouvelle-Zélande : il gagne 8.800 euros par an pour être le sorcier officiel de sa ville

Depuis 1998, Christchurch possède son sorcier à temps plein. Rémunéré à hauteur de 8.800 euros par an par le conseil municipal, il est devenu une figure incontournable de la ville néo-zélandaise.

En tenue traditionnelle, il est posté en face de la cathédrale d’où il partage ses théories sur la vie et critique le système, a rapporté CNN. Il ne paie pas d’impôt et effectue environ 200 heures de travail par an en faisant la promotion des événements locaux et du tourisme.

Il ne concocte pas de potion mais fait partie de la délégation officielle qui reçoit les dignitaires de passage à Christchurch.

Le premier sorcier officiel de Christchurch a mis du temps a faire valider son statut. Arrivée en ville dans les années 70, il a multiplié les efforts et les provocations (port d’un masque à gaz, incantation en français) pour se faire remarquer.

Ses efforts n’ont pas été vains. En 2009, il a été décoré de la Médaille du service de la Reine, l’un des plus grands honneurs en Nouvelle-Zélande.

Pas très ouvert d’esprit sur sa succession, le sorcier de 87 ans est contre l’occupation de la fonction par une femme qui pourrait plus être une fée selon lui. Il n’est pas non plus convaincu par le réchauffement climatique même s’il défend l’idée d’un mode de vie plus simple, comme chez les Hobbits, des personnages de la saga du Seigneur des anneaux.

Depuis six ans, le sorcier a lui-même formé son potentiel successeur, sous réserve de l’accord de la mairie, en la personne d’Ari Freeman. Âgé de 39 ans, l’hériter enseigne également la guitare et dirige un groupe de funk psychédélique.

Il souhaiter apporter sa propre touche dans la fonction. Ari veut être le sorcier qui conseille et vient en aide aux habitants déprimés ou qui se sentent perdus.