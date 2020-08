Oprah Winfrey installe 26 panneaux publicitaires à l'effigie de Breonna Taylor pour demander justice

Abattue à son domicile par des policiers, Breonna Taylor est morte depuis 140 jours. Et la colère d'Oprah Winfrey à ce sujet est toujours aussi vive. L'animatrice américaine a acheté 26 panneaux publicitaires sur lesquels elle demande justice pour la jeune femme.

«Nous demandons que les policiers impliqués dans la mort de Breonna Taylor soient arrêtés et inculpés», peut-on lire sur les affiches qui arborent également le visage de la victime.

O Magazine Places 26 Billboards of Breonna Taylor Cover in Louisville, Kentucky https://t.co/IvN9wu4Qtf — O The Oprah Magazine (@oprahmagazine) August 7, 2020

Au nombre de 26, en référence à l'âge de Breonna Taylor le jour de sa mort, ces panneaux ont été installés en divers endroits de Louisville, dans le Kentucky.

Un mot signé de la main d'Oprah Winfrey y apparait également : «Si vous détournez le regard devant le racisme, vous devenez complice».

Breonna Taylor a été abattue en mars 2020, deux mois avant George Floyd, cet américain noir lui aussi tué par les forces de l'ordre. Les manifestations qui ont suivi la mort de ce dernier ont permis de faire revivre le souvenir de la première.

Depuis lors, différentes personnalités, telles que Beyoncé ou le basketteur LeBron James, ont réclamé des sanctions pour les agents impliqués dans la mort de Breonna Taylor.

Cette jeune ambulancière a été surprise dans son sommeil, chez elle, par des policiers qui ont enfoncé sa porte. Ils intervenaient sur la base d'un avis de recherche erroné, concernant un individu déjà aux mains des autorités et qui ne vivait plus là depuis longtemps.

Selon l'avocat de la famille, les agents ont surgi sans prévenir et un échange de tirs a eu lieu avec le compagnon de Breonna Taylor, Kenneth Walker. La jeune femme a été touchée par 8 balles au moins.

Breonna Taylor en une de magazine

Depuis, les soutiens du mouvement Black Lives Matter déplorent que les trois policiers impliqués n'aient fait l'objet d'aucune inculpation. L'un d'eux a été renvoyé tandis que les deux autres ont été mis en congé administratif.

Le 30 juillet dernier, Oprah Winfrey rendait déjà hommage à l'ambulancière en annonçant que Breonna Taylor apparaitrait en couverture de l'édition de septembre de son magazine. En 20 ans, c'est la toute première fois qu'un autre visage que le sien fait la une.

Sur Instagram, la célèbre animatrice américaine a demandé aux internautes de se mettre à la place de Breonna Taylor : «Imaginez que trois hommes non identifiés pénètrent chez vous pendant que vous dormez. Et que votre compagnon sorte un pistolet pour vous protéger. Et ensuite, la pagaille.»

Convaincue que «nous ne pouvons pas rester silencieux», Oprah Winfrey estime devoir «utiliser tous les mégaphones à [sa] disposition pour exiger justice». Elle semble avoir trouver une manière supplémentaire de se faire entendre.