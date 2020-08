Vidéos : la Sibérie arctique ravagée par des incendies impressionnants

En proie à des chaleurs exceptionnelles, le nord de la Sibérie est ravagé par des incendies effrayants. La province russe est pourtant connue pour être l'une des plus froides de la planète. De nombreuses vidéos impressionnantes publiées sur les réseaux sociaux attestent de la gravité de la situation.

Relayées via les hashtags #Siberia, #Wildfires2020Russia ou encore #ClimateChange, les images rendent comptent d'une situation critique, voire hors de contrôle.

State of emergency in the village of Svatay in the extreme north of Yakutia where more than 400 people are fighting wildfires. The fire is less than half a kilometre away from the village's diesel generator #wildfires2020Russia pic.twitter.com/eT5Cx2iLGV — The Siberian Times (@siberian_times) August 6, 2020

Le mot-clé #Svatay est lui aussi beaucoup utilisé sur Twitter et fait référence à une localité rurale du même nom, dans laquelle les habitants paniqués ont dû fuir en direction de la rivière Alazeya pour échapper aux flammes.

State of emergency is still on in the extreme north of Yakutia where firefighters & residents of the village of Svatay are fighting wildfires. The situation is tense as 4 large fires are caging the village, 2 being just 700m away #wildfires2020Russia pic.twitter.com/PpAniwfkDH — The Siberian Times (@siberian_times) July 30, 2020

Une situation exceptionnelle et un cauchemar que les villageois les plus anciens de Svatay n'auraient jamais cru voir, eux qui vivent à plus de 220 km au nord du cercle polaire arctique.

Selon plusieurs témoignages, Svatay était encerclé par des incendies depuis plusieurs semaines. Lorsque les feux ont commencé à s'agglomérer, formant un monstrueux brasier tout autour de la ville, des familles ont décidé de fuir par bateau. Certaines flammes faisaient jusqu'10 mètres de haut.

Satellite view of the wildfires 500km northeast of Yakutsk, pictures courtesy @tonyveco #wildfires2020Russia pic.twitter.com/uWEc5ammrz — The Siberian Times (@siberian_times) August 5, 2020

D'après les images satellites, captées notamment par le satellite européen Copernicus, les fumées des feux de forêt sibériens ont eu au plus fort une superficie équivalente à un tiers de celle du Canada.

Nikolay Petrov from Yakutsk shared drone footage filmed a couple of days ago outside the city #wildfires2020Russia pic.twitter.com/JzUZNNtIfu — The Siberian Times (@siberian_times) August 7, 2020

Même la ville de Iakoutsk, considérée comme la ville la plus froide du monde, a été entièrement recouverte par la fumée et la cendre. «Nous n'avions jamais vu ça auparavant», a d'ailleurs affirmé un habitant, cité par le journal britannique The Daily Mail.

Des arbres centenaires détruits, des animaux morts brûlés

Dans cet enfer alimenté en continu par des vents violents, ce sont des centaines d'arbres, parfois centenaires qui ont été détruits. Plus effrayant encore, les incendies n'ont laissé aucune chance à des milliers d'animaux, dont des oiseaux. Ils sont morts littéralement brûlés dans les flammes, ou alors asphyxiés par la fumée.

Ces dernières heures, la pluie est venue apporter un peu de répit sur Svatay et les localités avoisinantes. Mais les pompiers, aidés par des centaines de villageois, restent toujours sur leur garde, notamment vis-à-vis de la centrale électrique, à ce stade encore épargnée par les flammes. Le feu pourrait repartir par le sous-sol, où de la tourbe, encore incandescente, risque de s'embraser à nouveau après avoir entièrement fait fondre le pergélisol, ce sol pourtant censé rester gelé en permanence.

Selon plusieurs experts, la situation tragique que vit la Sibérie est l'une des conséquences surprenantes du changement climatique tel que vécu dans l'hémisphère nord. D'après les scientifiques, l'Arctique se réchauffe ainsi deux fois plus vite que l'ensemble de la planète. Dans la partie russe, l'été 2020 y est marqué par des épisodes quasi caniculaires avec des températures supérieures de 5°C au-dessus de la normale depuis janvier en Sibérie et un pic à 38°C enregistré début juillet au-delà du cercle arctique.