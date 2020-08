Donald Trump estime qu'il mérite d'être ajouté au mont Rushmore

C'est un monument de l'histoire américaine et Donald Trump estime y avoir sa place. Sur Twitter, le président des Etats-Unis a indiqué qu'il verrait bien son visage sculpté dans la pierre du Mont Rushmore, dans le Dakota du sud, à côté de ceux de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln.

Le chef d'Etat réagissait en réalité à une information diffusée à la fois par le New-York Times et CNN. Selon ces médias américains, des conseillers de la Maison Blanche auraient contacté Kristi Noem, la gouverneure républicaine du Dakota du sud, pour connaître le processus permettant d'ajouter des présidents au Mont Rushmore.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020