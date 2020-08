Un reporter se filme devant un bateau de migrants et fait polémique

La scène polémique s’est déroulée samedi près d'une côte de la Manche. Un journaliste britannique s’est filmé devant un bateau rempli de personnes tentant de rallier la Grande-Bretagne.

L’embarcation, un bateau pneumatique, transportait jusqu’à 20 personnes dont un bébé, a rapporté la BBC. Simon Jones, reporter britannique, a profité de cette rencontre pour demander aux personnes à bord leur provenance : «Syrie», ont alors répondu en chœur plusieurs d’entre eux.

"They're using a plastic container to try to bail out the boat"



Live on #BBCBreakfast @SimonJonesNews found another migrant boat attempting to cross the Channel. The group say they're from Syria. https://t.co/jidwhEOcIJ pic.twitter.com/Z62i9AmmYm — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) August 10, 2020

La séquence de quelques secondes a provoqué de nombreuses critiques émises par les internautes sur Twitter.

Quand certains ont reproché au journaliste de déshumaniser les personnes à bord du bateau en les appelant «migrants», d’autres se sont insurgés sur le fait de ne pas leur prêter main forte. «Ce sont des humains pour l’amour de Dieu», a notamment rappelé l’un des commentaires sous la publication.

How about calling them people? Great diversionary tactics though. Focus on a few poor desperate souls in a tiny boat rather than this govts appalling Covid record of 46,000+ deaths eh? I welcome every one of these human beings here #pritipatel is an inhumane dispicable monster — Charya Hilton (@CharyaHilton) August 10, 2020

«Je savais que les Anglais regarderaient des étrangers se noyer dans la mer pour se divertir et je savais que la BBC le diffuserait tout en couvrant l'échec du gouvernement sur COVID19», a notamment écrit un autre twittos.

I knew the English would watch foreigners drown in the sea for entertainment and I knew the BBC would broadcast it while covering up the governments failure on COVID19 (cases are rising, Second Wave is inevitable)



English culture is sick and wrong. — Laz,husband of Rachel. Destroyer of Worlds 3.5% (@lazaroumterror) August 10, 2020

Beaucoup des commentaires ont notamment reproché au gouvernement britannique de tenter de détourner l’attention sur sa gestion du coronavirus en évoquant dans les médias l'arrivée de migrants.

