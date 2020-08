Une poupée avec un bouton entre les jambes accusée de promouvoir la pédocriminalité

Des milliers d’internautes se sont insurgés contre cette poupée «Trolls», commercialisée par l’entreprise Hasbro. Tout est parti d’une vidéo postée sur Twitter, où une maman se rend compte que ladite poupée se met à pousser des cris de joie lorsqu’on appuie sur un bouton situé entre ses jambes.

La vidéo a été retweetée plus de 11.000 fois. «Je voulais partager ça car j’ai trouvé ça dérangeant», explique la mère. «C’était l’anniversaire de ma fille il y a quelques jours, et elle a reçu cette poupée Trolls en cadeau. Sur la boite, il est indiqué que la poupée chante lorsque l’on appuie sur son ventre», raconte-t-elle. Elle s’est ensuite rapidement rendu compte qu’un autre bouton était caché sous la jupe de la poupée, au niveau de son entre-jambe, et qu’elle poussait des petits cris de joie lorsque l’on appuyait dessus.

Une pétition en ligne lancée sur le site Change.org, adressée à plusieurs enseignes de grande distribution américaines (Target, Walmart, Amazon…), demande à ce que le jouet soit retiré de leurs rayons. «Notre société conditionne nos enfants à penser que la pédophilie est normale (…) Qu’est-ce que ce jouet va faire penser à nos enfants innocents ? Que c’est drôle quand quelqu’un touche vos parties intimes ?», écrit Jessica McManis, auteure de la pétition qui a déjà récolté plus de 470.000 signatures.

Julie Duffy, porte-parole de la société Hasbro s’est exprimée auprès de CNN, affirmant que «ce bouton a été conçu pour que la poupée réagisse lorsqu’on la met en position assise, mais nous reconnaissons que l’emplacement de ce capteur peut être perçu comme inapproprié.»

Elle a également ajouté que la société a déjà commencé à retirer ces poupées du marché, et a proposé à ceux qui l’auraient déjà acheté de l’échanger contre un produit du même prix.