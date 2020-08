Vidéo : l'éruption du volcan indonésien Sinabung crée un nuage de cendres de 5.000 mètres de haut

Le mont indonésien Sinabung est entré en éruption ce lundi 10 août, projetant dans l'atmosphère une épaisse colonne de cendres et de fumée s'élevant à 5.000 mètres de haut et plongeant la région dans l'obscurité.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos de l'immense nuage sombre provoqué par ce volcan, situé sur l'île de Sumatra et culminant à près de 2.500 mètres, ont été partagées par des internautes.

BREAKING - The large volcanic mount Sinabung has erupted in north #Sumatra, #Indonesia.





Massive plumes of ash and smoke are rising from the #volcano into the sky. pic.twitter.com/pEWqsIIJbI — SV News (@SVNewsAlerts) August 10, 2020

Mt. Sinabung in Sumatra erupted on Monday 10.16 local time, spewing a massive column of 5000 meter high ash and smoke. the ever volatile volcano is put on ‘watch’ level/siaga (: Badan Geologi PVMBG) pic.twitter.com/wCgXUESD48 — Resty Woro Yuniar (@restyworo) August 10, 2020

Selon Armen Putera, un responsable local du centre indonésien de vulcanologie, une épaisse couche de cendres a recouvert des villages situés jusqu'à 20 km du mont, laissant place à des paysages de désolation, comme si une tempête de neige était passée par là.

Selamat siang sahabat Nkri semoga sehat selalu dimanapun berada . Berikut kondisi situasi Daerah kawasan gunung sinabung dan sekitarannya. Propinsi sumatera utara pasca erupsi pic.twitter.com/DGRYz0Ifu8 — Ingat PulangNKRI (@PulangIngat) August 10, 2020

Plusieurs villages sont passés du jour à la nuit en l'espace de quelques minutes. «Par magie, c'est passé de très lumineux à sombre comme la nuit et quand la cendre est arrivée, c'est devenu nuit noire», a déclaré à l'AFP Rencana Sitepu, le chef du village Namanteran, précisant que certaines cultures ont été détruites par ces retombées.

#Indonesie - Sur cette vidéo, il est midi (Il y a 3 heures). L'obscurité que vous voyez est due à la quantité insensée de cendres crachées par le volcan #Sinabung à Sumarta, bloquant la lumière du soleil. pic.twitter.com/geHUAWvR8j — (@News_Mena_) August 10, 2020

Un réveil en 2010 après 400 ans de sommeil

Aucun blessé ni décès n'a été signalé, mais l'inquiétude reste de mise du côté des autorités indonésiennes. Craignant d'éventuelles coulées de lave ainsi qu'une nouvelle éruption - le volcan avair déjà connu deux petites éruptions au cours du week-end -, elles ont maintenu l'état d'alerte au niveau du cratère à son deuxième niveau le plus élevé et appelé les habitants à ne pas s'approcher à moins de 5 km du mont.

Le volcan s'était réveillé en 2010 après 400 ans de sommeil, provoquant la mort de deux personnes. Après une période de calme, une nouvelle éruption s'est produite en 2013, et depuis il est très actif. Seize personnes avaient péri en 2014 et sept en 2016. Il fait aujourd'hui partie des quelque 130 volcans actifs d'Indonésie, archipel de 17.000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne) et se trouvant sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique et d'éruptions volcaniques.