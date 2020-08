Vidéos : en Biélorussie, les manifestations antigouvernementales violemment réprimées

En Biélorussie, le chef d'Etat sortant Alexandre Loukachenko, considéré comme «le dernier dictateur d'Europe», a été donné largement vainqueur de la présidentielle ce lundi matin (80 % des voix), après une nuit de manifestations antigouvernementales violemment réprimées par la police.

Les forces de l'ordre biélorusses ont notamment fait usage de canons à eau, de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes contre les manifestants. Des milliers s'étaient réunis dans la nuit de dimanche à lundi dans les rues de la capitale Minsk, mais également dans plusieurs villes de province, après la publication d'un sondage officiel donnant Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans, largement victorieux de la présidentielle, marquée par des fraudes selon l'opposition.

D'après l'ONG de défense des droits humains Viasna, cette répression a fait des dizaines de blessés, ainsi qu'un mort - une information démentie par le ministère de l'Intérieur, qui a cependant confirmé l'existence de blessés et indiqué qu'environ 3.000 manifestants ont été arrêtés. Selon l'association, il s'agit d'«un jeune homme», qui «a subi un traumatisme crânien mortel après avoir été heurté par un véhicule» sur l'avenue des Vainqueurs du centre de Minsk.

[Attention, ces images peuvent choquer.]

[SENSITIVE] This was that moment when the police van killed a protester in Minsk





Video @tutby pic.twitter.com/u3Tp0kEj1U — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 10, 2020

D'autres images et vidéos des scènes de violences dans ce pays d'Europe de l'Est de 9,5 millions d'habitants, classé 153e (sur 180) dans le classement de la liberté de la presse 2020 établi par Reporters sans frontières (RSF), ont été diffusées sur les réseaux sociaux par des blogueurs, journalistes et médias indépendants.

Biélorussie : Autre vidéo qui documente les forces anti-émeutes qui avancent sur une barricades érigée à Minsk par les manifestants, leur adressant des gaz lacrymogène pendant que les canons a eau aspergent les manifestants. pic.twitter.com/DPAKxbdCgL — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 9, 2020

Минск сегодня вечером: ряды ОМОНа со щитами, водометы, светошумовые гранаты. pic.twitter.com/qigU3vTidX — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Немножко вечернего Минска в ленту тем, у кого есть интернет pic.twitter.com/HvwELAOnqo — обнять и плакать 3% (@fotaczka) August 10, 2020

I can't believe it's happening in Belarus - one of the most peaceful nations in Europe. Belarusians don't like to fight and always tend to avoid conflicts. I can't explain police violence yesterday logically. pic.twitter.com/FU3Rgc5ID8 — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 10, 2020