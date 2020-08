A 103 ans, elle réalise son rêve en se faisant tatouer une grenouille sur le bras

Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Celui de cette Américaine de 103 ans était de se faire tatouer, c’est désormais chose faite.

Dorothy Pollack, qui réside dans une maison de retraite du Michigan, dans le nord des États-Unis, s’est rendue dans un salon de tatouage le 7 août dernier, et a opté pour une...grenouille verte. Côté emplacement, c'est sur le bras que la centenaire a décidé d'encrer sa peau.

«J’en avais très envie, car il y a plusieurs années, mon petit-fils voulait m’en faire un mais à l’époque j’avais refusé. Tout à coup, j’ai décidé que j’en voulais un finalement. Et si je pouvais, une grenouille», a-t-elle raconté auprès de CNN.

Elle a justifié son choix pour le moins surprenant en expliquant simplement qu’elle aime cet animal. Dorothy a ainsi pu rayer le mot «tatouage» de sa liste des choses à faire avant de mourir. Et malgré son grand âge, elle a très bien vécu cette expérience, qui peut être assez effrayante et douloureuse.

#LOOK: A 103-year-old woman from Michigan got her first tattoo to cross it off her bucket list.





"All of a sudden, I decided I would like to have one. And if I could, a frog. Because I like frogs," Dorothy Pollack shared.





