Plus de 5.800 Américains ont renoncé à leur nationalité en 2020, un record

Sur les six premiers mois de 2020, plus de 5.800 Américains ont renoncé à leur nationalité, selon une étude de l'entreprise Bambridge Accountants. C'est près de trois fois plus que le total de toute l'année 2019, qui s'élevait à 2.072.

«Il s'agit principalement de personnes qui ont déjà quitté les Etats-Unis et qui ont décidé qu'elles en avaient assez de tout», selon Alistair Bambridge, patron et fondateur de cette société de conseil spécialisée notamment dans la fiscalité des expatriés américains, interrogé par CNN.

Bambridge Accountants avance trois raisons pouvant expliquer ce nombre record d'abandons de nationalité. Premièrement, la manière dont la pandémie de coronavirus est gérée aux Etats-Unis, pays le plus touché du monde avec plus de 160.000 morts. D'autre part, «les gens n'en peuvent plus de tout ce qu'il se passe avec le président Donald Trump», affirme Alistair Bambridge à CNN.

La dernière explication est fiscale d'après la société de conseil. En effet, même s'ils vivent hors des Etats-Unis, les Américains sont toujours tenus de remplir une déclaration de revenus américaine et de déclarer tous leurs comptes bancaires et investissements détenus à l'étranger, ainsi que leurs retraites perçues à l'étranger.

Un nouvel exode si Trump est réélu ?

«Pour de nombreux Américains, cette intrusion est trop compliquée, et ils décident donc de renoncer à leur citoyenneté car ils ne prévoient pas de retourner vivre aux Etats-Unis», explique Alistair Bambridge dans un communiqué, bien que cela leur en coûte 2.350 dollars de frais (2.000 euros).

Et le patron de la société basée à New York pense que la tendance pourrait se poursuivre dans les prochains mois. «Beaucoup de gens attendent l'élection présidentielle de novembre pour voir ce qu'il va se passer. Si le président Trump est réélu, je pense qu'il y aura une nouvelle vague de personnes qui renonceront à leur citoyenneté.»