Vidéo : la police américaine arrête 3 adolescents noirs alors qu’ils étaient victimes d’une agression

L'arrestation a eu lieu à Santa Clarita, en Californie. Les forces de l’ordre ont été appelées pour venir en aide à un groupe de jeunes afro-américains, agressés par un homme qui portait un couteau. Mais à leur arrivée, c'est sur les adolescents que les policiers ont pointé leurs armes.

La vidéo de l'arrestation a été postée par la mère de l’une des victimes, sur son compte Instagram. Les trois jeunes hommes étaient assis à un arrêt de bus lorsqu’un homme, sans-abri, se serait approché d’eux et serait devenu agressif. Il aurait alors sorti un couteau et tenté de les poignarder. «Ils n’avaient que leurs planches de skate board pour se protéger des coups de couteau», écrit-elle.

Dans la vidéo, on voit les policiers arriver sur les lieux et directement pointer leurs armes vers les adolescents. Les témoins de la scène leur ont alors crié de baisser leurs armes, expliquant que les jeunes n’avaient rien fait. Les policiers ont cependant procédé à leur interpellation, les menottant et les faisant monter dans leurs véhicules de police.

Les témoins ont alors tenté d’expliquer plus calmement aux policiers que ces trois garçons n’étaient que les victimes dans l’histoire. La vidéo montre une femme, qui affirme avoir elle-même appelé la police pour signaler l’attaque au couteau, expliquant la situation aux policiers. L’un des agents lui répond alors qu’ils sont là dans le cadre d’un autre appel. «Nous sommes là car une personne a été frappée à coup de planche de skate board, et ces trois garçons ont été décrits par la personne qui a appelé», affirme l’un des policiers.

Sous le choc, la mère de l’un des trois garçons a déclaré à CBC News : «J’ai crié car je ne pouvais pas être là pour lui, et je savais qu’il avait peur, mais il a suivi tous les conseils que je lui ai donnés s’il se trouvait un jour dans cette situation». Elle dénonce la manière dont les policiers ont réagi. Le sheriff du comté de Los Angeles s’est dit également «concerné» par la manière dont les forces de l’ordre ont géré cette situation.