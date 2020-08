Coronavirus : des élèves thaïlandais placés dans des boîtes en plastique

Des photos impressionnantes qui se retrouveront peut-être dans les livres d'Histoire. Alors que la Thaïlande redoute une seconde vague de coronavirus, une école de Bangkok, la capitale du pays, a décidé de placer tous ses élèves dans des boîtes en plastique. Une méthode redoutable contre le coronavirus mais décriée par certains, notamment sur les réseaux sociaux.

En agissant de cette façon, l'école Wat Klong Toey entend protéger au mieux les quelque 250 enfants qu'elle accueille, de maternelle au primaire, dans ses locaux.

Thai kindergarteners wear face masks and play in screened-in areas used for social distancing at the Wat Khlong Toey School in Bangkok, Thailand. | Lauren DeCicca/Getty Images pic.twitter.com/m7rjj3c3cA — SmallSchoolsWorkshop (@Smallschools) August 11, 2020

Après la réouverture de leur établissement il y a environ un mois, dans le cadre du déconfinement très progressif en vigueur dans le pays, les élèves, au nombre de 25 au maximum par classe, doivent ainsi jouer, étudier et même déjeuner, littéralement enfermés dans des urnes électorales reconverties et désinfectées à chacun de leur passage.

Students sit inside plastic cubes at the Wat Khlong Toey School in #Bangkok, #Thailand. Using strict safety procedures, the school has been open for a month and has zero new cases of #coronavirus : @laurendecicca #BackToSchool pic.twitter.com/WqXZqOhs5I — Getty Images News (@GettyImagesNews) August 10, 2020

Une mesure draconienne qui s'inscrit dans un protocole sanitaire plus large et tout aussi strict puisque les enfants doivent continuer d'observer la distanciation physique en permanence.

Une méthode payante mais décriée

De même, chaque matin, avant d'entrer en classe, leur température est relevée et ils doivent toujours porter le masque et se laver les mains très régulièrement.

Si la méthode semble être payante, l'école n'ayant enregistré aucun cas de Covid-19 depuis sa réouverture, elle interroge toutefois nombre d'internautes et en scandalise d'autres. «C'est dégoûtant», s'exclame par exemple un certain Sunnyside sur le réseau social Twitter. «Comment peut-on mettre des écoliers dans des boîtes sans aucune considération sur leur psychisme», s'interroge également BurtOHare.

On the left is how Thailand opened schools. (They put old voting boxes on desks and the students are wearing masks.)





On the right is how a school in Georgia opened. pic.twitter.com/UvGezFx88H — Jake Scott, MD (@jdangjackson) August 4, 2020

Jake Scott, un Américain qui sur Twitter se présente comme un doctorant en maladies infectieuses à l'université de Stanford, a lui dressé un parallèle entre la méthode thaïlandaise et une école de Géorgie (sud des Etats-Unis) où les enfants sont à l'inverse entassés. S'il se garde de donner son avis, il constate néanmoins lui aussi que la méthode paie. «Au 4 août, la Thaïlande enregistrait 58 morts, les Etats-Unis 159.434», dit-il dans un autre tweet.

Huit jours plus tard, le bilan thaïlandais n'a d'ailleurs pas varié, mais celui des Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie, a continué de s'alourdir. Plus de 164.000 décès étaient ainsi recensés à la date du 12 août.