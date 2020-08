Donald Trump dézingue Kamala Harris, désignée colistière de Joe Biden

Lors d’une conférence de presse, le président des Etats-Unis a jugé «médiocre» celle qui pourrait devenir vice-présidente en cas de victoire du candidat démocrate à l’élection présidentielle de novembre prochain.

Donald Trump s’est dit «plus surpris qu'autre chose» du choix de Joe Biden de désigner la sénatrice de Californie comme sa colistière. «Elle a eu de très mauvais résultats aux primaires. Et ça, c'est comme un sondage», a-t-il ajouté, en référence à son abandon dans la course à l’investiture démocrate avant même le début du premier scrutin.

Le milliardaire américain, qui brigue un deuxième mandat à la Maison Blanche, a fustigé l’attitude de l’ancienne procureure générale de Californie. Elle avait été «la plus méchante, la plus horrible, la plus insolente» lors de l’audition par le Sénat du candidat conservateur controversé à la Cour suprême Brett Kavanaugh, en 2018.

Autre grief à son encontre : ses attaques contre Joe Biden et ses positions passées concernant les politiques de déségrégation raciale dans les années 1970, lors du premier débat des primaires démocrates en 2019. Un «manque de respect» envers l’ancien vice-président de Barack Obama, a jugé Donald Trump. À l’inverse, il a vanté les qualités de Mike Pence, son actuel vice-président, «solide comme un roc» et «respecté de tous les groupes religieux».

«Joe le mou et Kamala l'imposture»

Fidèle à ses habitudes, le magnat de l’immobilier s’est fendu d’un tweet pour critiquer le tandem formé par Joe Biden et Kamala Harris pour l’élection présidentielle. «Joe le mou et Kamala l'imposture, faits pour être ensemble, mauvais pour l'Amérique», peut-on lire dans un spot publicitaire posté sur le compte du président américain.

La vidéo de 30 secondes égratigne le positionnement «à la gauche radicale» de l’échiquier politique de la sénatrice lors de la primaire démocrate. Elle l’accuse également d’avoir demandé «mille milliards» de nouveaux impôts. «Les électeurs se sont brillamment rendu compte qu'elle était une hypocrite», assène le spot publicitaire.