En Irlande, ne pas porter un masque peut vous coûter 2.500 euros d’amende

Alors que l’obligation du port du masque dans l’espace public s’étend en France, l’Irlande a pris des mesures similaires avec des sanctions lourdes en cas d’infraction : jusqu’à 2.500 euros d’amende et une peine de prison.

La mesure entrée en vigueur le 10 août dans toute la République d’Irlande concerne les magasins, les centres commerciaux et d’autres espaces intérieurs comme les coiffeurs, les cinémas, les librairies, les théâtres, les salles de concert ou encore les points de vente au détail.

Elle s’applique aussi bien aux clients qu’aux employés des espaces concernés. Seuls les enfants de moins de 13 ans ou les personnes souffrant d’un handicap physique ou mental en sont exemptées.

En cas de refus de porter un masque à l’intérieur des lieux visés par la mesure, la police nationale ne sanctionnera les contrevenants qu’en «dernier recours», a toutefois précisé Helen McEntee, la ministre de la Justice du pays. Le gouvernement espère que les forces de l’ordre interviendront dans un nombre de cas réduit.

Les autorités sanitaires irlandaises rappellent l’importance du port du masque dans la lutte contre la propagation du virus et insistent sur le respect des gestes barrières tels que les distances de sécurité et le lavage des mains.

You should wear a face covering in situations where it is difficult to stay 2 metres apart from others, for example, in shops or public transport. Wearing a face covering reduces the spread of #coronavirus in the community. https://t.co/WUiZqWxkcC pic.twitter.com/1nOTAaPu1I

— HSE Ireland (@HSELive) August 7, 2020