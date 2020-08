A quoi sert le vice-président des Etats-Unis ?

Une décision historique. Joe Biden a choisi la sénatrice Kamala Harris comme colistière pour affronter Donald Trump lors de la présidentielle du 3 novembre prochain. Première femme noire sur un ticket présidentiel aux Etats-Unis, elle deviendra vice-présidente si Joe Biden est élu. Une fonction dont le rôle constitutionnel est limité, mais qui gagne en importance.

Une femme avait deux fils. L'un prit la mer, l'autre devint vice-président des Etats-Unis. Elle n'entendit plus jamais parler ni de l'un, ni de l'autre. Pendant longtemps, cette célèbre blague résumait bien la perception qu'avaient les Américains de leur «VP» et le poids politique très réduit de ce poste.

En effet, la Constitution américaine ne lui donne que deux responsabilités. D'une part, il est chargé de remplacer le président en cas de décès, de démission, d'empêchement ou d'incapacité. Une situation qui s'est produite neuf fois dans l'histoire des Etats-Unis (huit fois après un décès et une fois après une démission, celle de Richard Nixon en 1974, empêtré dans le scandale du Watergate). Et qui pourrait se reproduire avec Joe Biden s'il est élu, d'après Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. «Au vu de son âge avancé (77 ans), il pourrait être un jour amené à laisser le pouvoir à Kamala Harris, par exemple s'il a des problèmes de santé», explique le politologue spécialiste des Etats-Unis.

Back when Kamala was Attorney General, she worked closely with Beau. I watched as they took on the big banks, lifted up working people, and protected women and kids from abuse. I was proud then, and I'm proud now to have her as my partner in this campaign.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020