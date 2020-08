Un sosie féminin de Michael Jackson affole la Toile

Le teint pâle, le petit nez en trompette, les yeux en amende… Une internaute âgée de 17 ans a récemment affolé la Toile après avoir posté une photo d’elle sur son compte Twitter.

Et pour cause, sa ressemblance avec Michael Jackson est aussi troublante qu’invraisemblable. Elisabeth Lorun, qui réside à Manchester (Royaume-Uni), a partagé ce selfie le 2 août dernier.

A ce jour, sa publication a été retweetée près de 28.000 fois et compte plus de 100.000 «j’aime». «Blame it on the boogie», a-t-elle simplement écrit en légende, en référence à l’un des titres des Jackson 5, sorti en 1978.

Blame it on the boogie pic.twitter.com/O7BTlKcFQw — lorun (@Lorunelisabeth) August 2, 2020

Dans les commentaires, de nombreux internautes ont ironisé sur le fait que le Roi de la pop, décédé le 25 juin 2009, serait en réalité toujours vivant.

«Michael Jackson n’est pas mort, il a juste changé de sexe», a écrit un utilisateur. «Je savais que Michael Jackson n’était pas mort», a commenté un autre. «Michael, c’est toi ?»,«Michael Jaskon est de retour», peut-on également lire.

«J'y ai vu le côté drôle, je ne suis pas vraiment du genre à me vexer», a déclaré de son côté Elisabeth Lorun auprès du Daily Mirror.

«Je trouve que je ressemble beaucoup à Michael Jackson sur cette photo. J'imagine donc que les gens l'ont pensé aussi, et maintenant on me connaît comme 'le sosie féminin de Michael Jackson’», a poursuivi la jeune femme, qui a précisé n’avoir jamais eu recours à la chirurgie esthétique, contrairement à ce que disent certaines rumeurs.