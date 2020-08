Alexandra Ocasio-Cortez retrouve sa maîtresse grâce à Twitter

Sur Twitter, Alexandra Ocasio-Cortez, étoile montante du parti démocrate, a reçu un message inattendu de la part de sa maîtresse de primaire.

Tout est parti d’un tweet sur le temps dont disposera la députée de New York pour s’exprimer à la Convention nationale démocrate le 18 août prochain : 60 secondes, pas une une de plus. L’occasion pour l’élue du Congrès de retweeter le post en question accompagné du poème de Benjamin Mays «I only have a minute» («Je n'ai qu'une minute»).

You've got this. Remember all those poems we recited together in 2nd grade? It was prep for this moment. You've got this.

Surprise : la députée reçoit une réponse de sa maîtresse d’école au bas de son tweet : «Ça va aller. Te souviens-tu de tous ces poèmes que nous récitions ensemble quand tu étais en CE1 ? C’était une préparation en vue de ce moment. Ça va aller». Un emoji en forme de coeurs ponctue le message.

C’est le début de retrouvailles touchantes entre les deux femmes. «C’est vous Madame Jacobs ?», interroge l’élue démocrate, qui poursuit : «Oui, je me souviens des poèmes que nous récitions quand j’étais en CE1 ! Vous m’avez parfaitement préparée pour ce moment. Merci pour votre enseignement, grâce à lui j’ai pu grandir, vous avez cru en moi alors que j’étais encore une enfant».

Yes, yes!!!



It's me!



I'm here.



I've been here. (Trying to reach you for the past 2 years...)



You are my superhero!



I want to give you a hug when hugs are safe again.



Always always here for you.



xoxoxoxoxo



PS Sometime I can share the page you wrote in my end-of-year teacher book.

